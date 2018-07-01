Испанские СМИ рассказали о главном преимуществе сборной России над своими соперниками

Журналисты издания ABC постарались спрогнозировать исход предстоящего матча между между сборными России и Испании.

По их мнению, игра двух команд окажется нелегкой и неоднозначной. Так, в газете заявили, что испанцы превосходят россиян по технике игры, однако на стороне сборной России огромное количество футбольных болельщиков, в десятки раз превосходящее приехавших поддержать испанскую команду фанатов, благодаря которым спортсмены будут чувствовать себя увереннее.

Журналисты выразили опасения, что из-за этого арбитры будут чувствовать на себе дополнительное давление.

Напомним, первого июля сборная России проведет матч 1/8 финала домашнего чемпионата мира против Испании. Игра начнется в 17:00 по московскому времени в «Лужниках».