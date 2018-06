«Сюрприз»: посольство РФ в Лондоне оценило статью Times о болельщиках на ЧМ-2018

Посольство России в Лондоне с иронией ответило на публикацию британской газеты Times о низком количестве английских болельщиков на ЧМ-2018. Свой ответ сотрудники дипломатической миссии разместили в Twitter.

Surprise: @thetimes complains of too few England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 supporters in Moscow - after months of trying so hard to discourage fans from going to Russia! pic.twitter.com/HysKWpqHoq