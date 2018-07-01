«Сюрприз»: посольство РФ в Лондоне оценило статью Times о болельщиках на ЧМ-2018

Посольство России в Лондоне с иронией ответило на публикацию британской газеты Times о низком количестве английских болельщиков на ЧМ-2018. Свой ответ сотрудники дипломатической миссии разместили в Twitter.

Surprise: @thetimes complains of too few England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 supporters in Moscow - after months of trying so hard to discourage fans from going to Russia! pic.twitter.com/HysKWpqHoq — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 июня 2018 г.

Автор заметки в Times выражал беспокойство из-за того, что болельщики сборной Англии останутся в меньшинстве на матче против Колумбии. Англичане купили всего полторы тысячи билетов на эту игру. Учитывая, что стадион «Спартак» вместимостью 45 тысяч человек заполнен почти весь, болельщики Англии рискуют остаться в сильном меньшинстве.

«Какой сюрприз. Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков из Англии. После того, как она сама месяцами долго и упорно отговаривала их от поездки в Россию», - сказано в записи.

Матч Англии против Колумбии в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 состоится третьего июля в Москве. Одержавший верх в противостоянии встретится с победителем пары Швеция – Швейцария.