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«Мне не нравится это слово»: тренер Аргентины отказался считать поражение на ЧМ-2018 провалом

Вадим Синицын
00:32 01.07.2018
Вылет одной из самых сильных сборных мира с ЧМ-2018 после поражения от Франции не является провалом, по мнению тренера Аргентины Хорхе Сампаоли. Он заявил, что старался «развивать идентичность своей команды на каждой тренировке».
«Мне не нравится это слово»: тренер Аргентины отказался считать поражение на ЧМ-2018 провалом
Фото: Cezaro De Luca / dpa / Globallookpress

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отказался признать проигрыш своей команды и вылет с ЧМ-2018 провалом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам игры, передает ТАСС.

По словам Сампаоли, неудачу на турнире нельзя считать провалом, поскольку его подопечные сражались до конца. Тренер отметил, что ему, возможно, не хватило времени сработаться со сборной, в отличие от тренера французов Дидье Дешама, но добавил, что не ищет себе оправданий.

«Провал? Мне не нравится это слово, потому что на каждой тренировке я старался развивать идентичность своей команды. Мы знали, что нам будет противостоять быстрый соперник, который великолепно играет на контратаках, но я убежден, что мы бились и боролись до конца. Вероятно, мы не в идеальной ситуации подошли к турниру», - сказал Сампаоли.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хорхе Сампаоли отправлен в отставку из-за провала Аргентины на ЧМ-2018 и поражения от Франции. Сообщалось, что в национальной футбольной ассоциации Сампаоли признали «худшим тренером на чемпионате, принимающим ужасные решения». Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

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