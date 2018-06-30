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FIFA оштрафовала Россию, Сербию, Мексику и Марокко

Вадим Синицын
23:48 30.06.2018
По мнению дисциплинарного комитета FIFA, во время матча России против Уругвая на трибунах присутствовал некий дискриминационный баннер.
FIFA оштрафовала Россию, Сербию, Мексику и Марокко
Фото: Foto Olimpik / ZUMAPRESS / Globallookpress

Международная футбольная ассоциация (FIFA) наложила штрафы на национальные ассоциации России, Сербии, Мексики и Марокко на ЧМ-2018. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIFA.

По мнению дисциплинарного комитета FIFA, во время матча России против Уругвая на трибунах присутствовал некий дискриминационный баннер. О каком баннере идет речь, в релизе не уточняется. Штраф составил десять тысяч швейцарских франков.

Кроме того, комитет на двадцать тысяч франков оштрафовал Сербию за баннер «с политическим подтекстом» во время матча с Бразилией. О каком баннере идет речь, опять же, не уточняется.

Штрафы получили также национальные футбольные ассоциации Мексики и Марокко. Первые заплатят пятнадцать тысяч франков за поведение болельщиков, которые бросали на поле различные предметы во время матча со Швецией, вторые – шестьдесят пять тысяч за нахождение должностных лиц в технической зоне и выход персонала на поле после свистка.

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