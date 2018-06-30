Южноамериканская феерия: Уругвай обыграл Португалию со счетом 2:1

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 сборная Уругвая обыграла португальцев со счетом 2:1.

Счет в игре был открыт уже на седьмой минуте. Нападающий уругвайцев Эдисон Кавани отдал передачу Луису Суаресу, который, выждав паузу, сделал точную передачу в штрафную, куда уже успел прибежать Кавани. В итоге Эдисон головой отправил мяч в ворота Руя Патрисио.

Португалии удалось сравнять счет уже во втором тайме. После розыгрыша углового, Геррейро выполнил подачу в штрафную, где великолепно сыграл Пепе, также же как и Кавани забив головой – 1:1.

Но «небесно-голубые» и не думали останавливаться, и меньше чем через десять минут снова вырвались вперед. Все тот же Эдисон Кавани, который на протяжении всей игры выполнял огромное количество работы, и в этом моменте оказался невероятно эффективен, поразив дальний угол ворот.

Печальный момент для уругвайских болельщиков и игроков произошел на 71-й минуте. Кавани получил повреждение и, хромая, попытался добраться до края поля. На помощь ему подоспел Криштану Роналду, опираясь на его плечо Эдинсон покинул пределы игровой площадки и попросил о замене.

Несмотря на множество моментов, до конца встречи португальцам так и не удалось переломить ход встречи и матч закончился со счетом 2:1 в пользу уругвайцев. Подопечные Фернанду Сантуша отправляются домой.

В четвертьфинале Уругвай встретится со сборной Франции, которая сегодня в упорном противостоянии одолела Аргентину. Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Нижний Новгород».

Завтра, 1 июля, состоятся еще два матча 1/8 финала: Россия сыграет с Испанией, а Хорватия - с Данией.