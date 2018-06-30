Российские болельщики заняли 4 место в рейтинге активности FIFA

FIFA проанализировала посещаемость на своих ресурсах в Интернете и определила самых активных болельщиков. По данным Международной федерации футбола фанаты из России заняли в рейтинге четвертое место.

В среднем россияне проводят около 40 минут на сайтах, посвященных чемпионату мира-2018, в дни проведения турнира, сообщает Sportsvideo.

Отмечается, что ЧМ-2018 привел на платформы FIFA рекордное число новых подписчиков, а всего на ресурсах Федерации с начала турнира побывали 130 млн посетителей.

«Среди стран, чьи поклонники жадно следят за турниром - страна-хозяйка, которая занимает четвертое место в общем рейтинге», - заявили в FIFA.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Александр Головин попал в символическую сборную группового этапа ЧМ-2018. Футболист забил один гол и сделал две результативные передачи.