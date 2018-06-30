СМИ: главный тренер Аргентины отправлен в отставку

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отправлен в отставку после вылета команды с чемпионата мира-2018, утверждает 360 Sources.

Отмечается, что такое решение приняла Ассоциация футбола Аргентины.

«Он был худшим тренером на чемпионате мира, принимал ужасные решения», - говорится в сообщении.

Сампаоли возглавляет сборную Аргентины с 2017 года, контракт с ним был рассчитан на пять лет.

Сборная Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира по футболу проиграла команде Франции со счетом 3:4.