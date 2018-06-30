РФС ответил на сообщения о допинге у Черышева

Все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила, заявили в Российском футбольном союзе. Официальное сообщение было выпущено после появления в зарубежных СМИ информации о якобы употреблении запрещенных препаратов нападающим команды Денисом Черышевым.

Искаженная информация о лечении 27-летнего футболиста появилась летом 2017 года. Один из журналистов неправильно истолковал слова отца Дениса Дмитрия Черышева, который рассказал о лечении сына врачами «Вильярреала» богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия).

«Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию "лечением с использованием гормонов роста", что в корне искажает суть сказанного», - подчеркнули в РФС.

Медицинский комитет организации проверил всю информацию о ходе лечения Черышева еще в прошлом году и отметил, что оно «проходило строго в рамках правил».

В воскресенье, 1 июля, российская сборная сыграет с Испанией в 1/8 финала турнира. Встреча начнется в 17:00 по мск в «Лужниках».