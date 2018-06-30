Маскерано заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано объявил о завершении международной карьеры после поражения в матче с Францией (3:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России. Об этом он заявил в эфире телеканала TyC Sports, пишет «Чемпионат».

«Настало время сказать команде "прощай". Отныне я болельщик сборной», - сказал спортсмен.

При этом 34-летний футболист стал антирекордсменом по числу желтых карточек на чемпионатах мира. Желтая карточка на игре с французской сборной в Казани стала седьмой для Маскерано и второй на данном турнире. Если Аргентина пробьется в ¼ финала ЧМ в 2018 году, то футболист пропустит матч.

Так, он вышел на первое место по предупреждениям в истории турнира. У француза Зинедина Зидана, бразильца Кафу и мексиканца Рафаэля Маркеса по шесть желтых карточек.

Напомним, Хавьер Маскерано выступает за сборную Аргентины с 2003 года, вместе с которой он дважды выигрывал Олимпийские игры и доходил до финала чемпионата мира.