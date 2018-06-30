Назван лучший игрок матча Франция-Аргентина

Лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Аргентины признан нападающий французов Килиан Мбаппе, который оформил дубль во втором тайме и принес победу своей команде, сообщает «Чемпионат».

Встреча прошла на стадионе «Казань Арена» и закончилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В четвертьфинале Франция встретится с победителем пары Уругвай - Португалия. Эта встреча начнется в 21:00 по московскому времени в Сочи на стадионе «Фишт».