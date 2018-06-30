В Германии решили судьбу Йоахима Лева после вылета бундестим с ЧМ-2018

На заседании Немецкого футбольного союза решилась судьба главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, после того, как его команда не смогла квалифицироваться в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Президент организации Райнхард Гриндель и его коллеги проголосовали против ухода Лева с поста, сообщает Transfermarkt.

«Нужно немного времени, чтобы переварить то, что случилось. Конечно, мне стоит спросить у себя, почему мы не вышли из группы», - заявил Гринделя.

Члены организации отметили, что готовы довериться Леву, для которого этот чемпионат стал первым провалом за его карьеру тренера бундестим с 2006 года. За это время немцы ни разу не вылетали с крупных турниров раньше полуфинала.