Жара в Казани: Франция победила Аргентину в 1/8 финала со счетом 4:3

Сборная Франции в 1/8 финала чемпионата мира по футболу обыграла команду Аргентины со счетом 4:3. Встреча прошла на стадионе «Казань Арена».

Счет в матче открыли французы, причем уже на 13-й минуте: сначала Маркос Рохо сфолил на Килиане Мбаппе в штрафной, после чего Антуан Гризманн не промахнулся с 11-метровой отметки.

До конца первого тайма подопечные Дидье Дешама провели еще несколько опаснейших атак и могли увеличить преимущество в счете, но вместо этого пропустили сами. На 42-й минуте точный дальний удар получился у Анхеля Ди Марии, получившего пас с фланга от Николаса Тальяфико.

А в самом начале второй половины встречи, несмотря на более яркую игру французов, игроки Хорхе Сампаоли и вовсе вышли вперед: Поль Погба ошибся и выбил мяч на Лионеля Месси, главная звезда Аргентины пробил, Габриэль Меркадо удачно подставил ногу и мяч оказался в сетке Уго Льориса.

Поведя в счете, Аргентина стала играть еще слабее, чем до того, и голкипер Франко Армани трижды подряд был вынужден капитулировать. На 57-й минуте гол забил Бенджамин Павар, а на 64-й и 69-й Мбаппе сделал дубль.

Kylian Mbappe was not even born when #FRA won the #WorldCup in 1998! pic.twitter.com/RmsVQRDUqx

Нервную концовку матчу обеспечил Серхио Агуэро, забивший мяч на третьей из четырех добавленных ко второму тайму минут, но на большее Аргентины не хватило.

Kylian Mbappe is the first teenager to score twice in a #WorldCup match since Pele in 1958 https://t.co/C52cZVuljo pic.twitter.com/tsqQ4LqB7u