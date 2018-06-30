Украину могут отстранить от участия в Олимпиаде

Сборная Украины по тяжелой атлетике может быть отстранена от участия в Олимпийских играх - 2020 в Токио из-за трех положительных допинг-тестов представителей страны.

Тесты были взяты у украинских спортсменов на молодежном чемпионате Европы в октябре 2017 года - тогда на допинге попались бронзовые призеры соревнований Игорь Обухов в весовой категории до 85 килограмм и Алена Шевкопляс в весовой категории до 69 килограмм, сообщает Inside the games.

Ранее в этом году за употребление запрещенных препаратов Международная федерация тяжелой атлетики отстранила еще одного украинца - двукратного чемпиона Европы Александра Пелешенко.

После трех положительных допинг-тестов за один календарный год, по правилам федерации, может быть поднят вопрос отстранения команды от соревнований на два года.