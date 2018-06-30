FIFA разорвала сотрудничество с Марадоной из-за скандального поведения

FIFA прекратила сотрудничество с легендарным футболистом и тренером Диего Марадоной, который присутствовал на матчах чемпионата мира - 2018 в качестве посла.

По словам источника портала Diariocorreo.pe, решение было принято из-за поведения аргентинца на матче группового этапа турнира, в котором Аргентина обыграла Нигерию со счетом 2:1.

Тогда Марадона, болея за свою национальную команду, вел себя крайне эмоционально и показывал два средних пальца. Кроме того, на камеру попал момент, когда аргентинец спал.

Сразу после игры у Марадоны подскочило давление, его забрала скорая. Однако, по некоторым данным, на самом деле у 57-летнего экс-футболиста случилась передозировка наркотиков.