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«12-й игрок Бразилии»: Зеппельт расскажет о допинге перед игрой бразильцев на ЧМ-2018

Наталья Вальханская
15:52 30.06.2018
Игра Бразилия-Мексика состоится в Самаре 2 июля, а в ночь перед матчем Зеппельт собирается выпустить «разоблачительную» картину.
«12-й игрок Бразилии»: Зеппельт расскажет о допинге перед игрой бразильцев на ЧМ-2018
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Скандально известный немецкий журналист Хайо Зеппельт на этот раз выбрал своей «жертвой» сборную Бразилии. Он анонсировал выход нового фильма о допинговых махинациях, на этот раз в бразильском футболе.

Дату выхода картины Зеппельт выбрал не простую, а в ночь перед игрой Бразилии в 1/8 чемпионата мира по футболу против Мексики.

Новая часть фильмов про допинг в спорте получила название «12-й игрок Бразилии».

«Широко распространенная культура мошенничества в стране с наибольшим в мире количеством допинг-случаев в футболе», - отметил Зеппельт в своем Twitter.

Матч Бразилия-Мексика состоится в Самаре 2 июля, начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Накануне бразильские журналисты потроллили сборную Германии после ее вылета с ЧМ-2018. Бразилия на домашнем чемпионате мира - 2014 потерпела разгромное поражение от немцев, так что тот факт, что в этот раз Германия не вышла даже из группы, не мог не порадовать жителей страны.

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