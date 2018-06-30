Головин попал в символическую сборную группового этапа ЧМ-2018

Британское издание The Guardian представила свою версию символической сборной группового этапа чемпионата мира — 2018,

По версии читателей журнала, полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин, отличившийся забитым голом и двумя результативными передачи в двух матчах за национальную сборную, вошел в число лучших 11 игроков первой части турнира.

Помимо 22-летнего россиянина, в символическую сборную группового этапа мирового первенства вошли еще десять игроков: Бейранванд (Иран), Аканджи (Швейцария), Годин (Уругвай), Гранквист (Швеция), Модрич (Хорватия), Ракитич (Хорватия), Иско (Испания), Триппьер (Англия), Кейн (Англия), Лукаку (Бельгия).

Александр Головин в составе российской сборной примет участие в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании. Встреча состоится 1 июля на московском стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по местному времени.