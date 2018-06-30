Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Испанией

Игроки сборной России по футболу записали видеообращение к фанатам накануне игры против сборной Испании. Ролик был опубликован на официальном сайте РФС.

«Ваша горячая поддержка очень помогала команде на групповом этапе, а на стадии плей-офф мы нуждаемся в ней еще больше!», - говорится в обращении.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания - Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Завтра же на этой стадии между собой встретятся Хорватия и Дания.

Еще два матча 1/8 финала пройдут сегодня: Франция сыграет с Аргентиной, а Уругвай с Португалией.