СМИ: FIFA накажет показавшего средние пальцы Марадону

Международная федерация футбола FIFA не будет платить гонорары аргентинскому футболисту и тренеру Диего Марадоне после его непотребного поведения на третьем матча Аргентины с Нигерией (2:1) во время группового этапа чемпионата мира - 2018.

Об этом сообщает издание «Советский спорт» со ссылкой на Diario Cordoba.

По программе легенд FIFA каждый представитель своей команды на трибуне получал денежные вознаграждения за посещение игр - по десять тысяч фунтов за матч. Если Марадона и впредь будет так себя вести, его перестанут пускать на стадион.

Напомним, во время встречи сборной Аргентины с командой Нигерии (2:1) в рамках матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге Марадона показал два средних пальца после победного гола аргентинцев.

Через какое-то время ему стало плохо и он не смог самостоятельно покинуть трибуны, пришлось вызвать врачей.