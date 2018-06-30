Игрок московского «Спартака» признался в избиении жены

Полузащитник московского ФК «Спартак» Квинси Промес, задержанный ранее в Испании на острове Ибица, признался в избиении супруги. Об этом пишет издание Diario de Ibiza.

Как уточняется в публикации, полузащитник после задержания сутки провел в тюрьме, после чего предстал перед судом. На процессе присутствовала и сама пострадавшая. Промес полностью признал вину, после чего его отпустили из-под стражи.

Что стало причиной конфликта футболиста с супругой, не говорится. Вместе с тем подчеркивается, что, несмотря на то что игрока «Спартака» отпустили на свободу, расследование в отношении него будет продолжено.

Квинси Промес выступает за столичную команду с 2014 года. Ранее он играл в голландских клубах, самым известным из которых является «Твенте».