Главный тренер сборной Испании рассказал, чем опасна российская команда

Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро признал, что игра с командой России может доставить много проблем его команде.

В интервью Marca он рассказал, что подопечные Станислава Черчесова активно используют фланги и навесы, что представляет опасность для испанцев. Кроме того, на россиян играет то, что они играют на домашнем стадионе перед своими болельщиками.

«Теперь мы начинаем новый этап» - рассказал Йерро, отметив, что испанская команда имеет хорошую подготовку.

Напомним, команда России уступила Уругваю (0:3) в третьем туре группового этапа мирового первенства, обыграв перед этим Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). Подопечные Станислава Черчесова завоевали второе место в группе А и пробились в 1/8 финала на испанцев.

Матч стадии плей-офф Россия - Испания пройдет 1 июля на московском стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 17:00.