Названо имя вратаря, который сыграет за Испанию против России

Голкипер сборной Испании Давид де Хеа выйдет на поле в стартовом составе в матче 1/8 финала ЧМ -2018 с командой России. Об этом рассказал главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро в интервью Marca, пишет «Спорт-Экспресс».

«Да, де Хеа будет играть. Уважаю все мнения, но принимаю решения я, и у меня есть четкие представления об игре против России», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на групповом этапе чемпионата мира – 2018 Давид де Хеа пропустил пять голов в трех матчах.

Сборная России встретится с командой Испании 1 июля на московском стадионе «Лужники». Начало игры в 17:00. Россияне выиграли два матча из трех на групповом этапе и досрочно вышли в плей-офф, потерпев поражение лишь от Уругвая.