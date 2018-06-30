Названо имя вратаря, который сыграет за Испанию против России
Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро заявил, что Давид де Хеа будет защищать ворота национальной команды на встрече со сборной РФ.
Фото: Yohei Osada AFLO/ Globallookpress
Голкипер сборной Испании Давид де Хеа выйдет на поле в стартовом составе в матче 1/8 финала ЧМ -2018 с командой России. Об этом рассказал главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро в интервью Marca, пишет «Спорт-Экспресс».
«Да, де Хеа будет играть. Уважаю все мнения, но принимаю решения я, и у меня есть четкие представления об игре против России», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на групповом этапе чемпионата мира – 2018 Давид де Хеа пропустил пять голов в трех матчах.
Сборная России встретится с командой Испании 1 июля на московском стадионе «Лужники». Начало игры в 17:00. Россияне выиграли два матча из трех на групповом этапе и досрочно вышли в плей-офф, потерпев поражение лишь от Уругвая.