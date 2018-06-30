Организованный Уругвай или феномен Роналду: кто пройдет в четвертьфинал ЧМ-2018

Уругвай выглядит более целостной командой, но у Португалии есть такой великий игрок как Криштиану Роналду. Такое мнение высказал «Звезде» в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 между этими команду бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников.

«Если брать первые игры, то Уругвай выглядит более организованной командой, хоть, может быть, и не так ярко в нападении играет. Но, мы знаем, что у Португалии есть Роналду и опыт стыковых матчей, которые они умеют проходить за счет пенальти, дополнительного времени и других способов», - констатировал он.

Матч Уругвая - Португалия пройдет вечером 30 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Ранее - в 17.00 - в Казани состоится еще одна встреча 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины.