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Побежденные немцы: фанаты сборной Германии сдают билеты на ЧМ-2018 и улетают из России

Андрей Аркадьев
10:19 30.06.2018
О массовом отъезде фанатов свидетельствуют переполненные рейсы из Москвы в немецкие города на эти выходные.
Побежденные немцы: фанаты сборной Германии сдают билеты на ЧМ-2018 и улетают из России
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Фото: Ulrich Perrey dpa/ Globallookpress

После разгромного вылета сборной Германии с чемпионата мира - 2018 немецкие болельщики массово сдают купленные билеты на матчи плей-офф турнира и уезжают из России.

Сданные билеты можно приобрести на сайте Международной федерации футбола (FIFA) до 15 июля.

О массовом отъезде фанатов свидетельствуют переполненные рейсы из Москвы в немецкие города на эти выходные, пишет ТАСС.

Многие немецкие болельщики полагали, что подопечные Йоахима Лева сыграют в плей-офф. В FIFA заявили, что около 70 тысяч немцев купили билеты на матчи мирового первенства.

Напомним, сборная Германии покинула ЧМ-2018, заняв последнее мест в группе F. Немецкая команда уступила Мексике (0:1) и Корее (0:2), а также одержала победу над Швецией (2:1). Германия, являющаяся действующим чемпионом мира, впервые в истории не смогли выйти в плей-офф.

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