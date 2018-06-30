Побежденные немцы: фанаты сборной Германии сдают билеты на ЧМ-2018 и улетают из России

После разгромного вылета сборной Германии с чемпионата мира - 2018 немецкие болельщики массово сдают купленные билеты на матчи плей-офф турнира и уезжают из России.

Сданные билеты можно приобрести на сайте Международной федерации футбола (FIFA) до 15 июля.

О массовом отъезде фанатов свидетельствуют переполненные рейсы из Москвы в немецкие города на эти выходные, пишет ТАСС.

Многие немецкие болельщики полагали, что подопечные Йоахима Лева сыграют в плей-офф. В FIFA заявили, что около 70 тысяч немцев купили билеты на матчи мирового первенства.

Напомним, сборная Германии покинула ЧМ-2018, заняв последнее мест в группе F. Немецкая команда уступила Мексике (0:1) и Корее (0:2), а также одержала победу над Швецией (2:1). Германия, являющаяся действующим чемпионом мира, впервые в истории не смогли выйти в плей-офф.