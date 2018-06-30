В Сочи прибыла сборная Португалии для участия в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с уругвайцами

Вчера, 29 июня, в Сочи прибыла Сборная Португалии для участия в матче чемпионата мира по футболу.

Болельщики ждали команду у отеля Radisson Blu, чтобы встретить португальских футболистов, а также поприветствовать звезду сборной Криштиану Рональду.

Сегодня, 30 июня, стартует стадия 1/8 финала ЧМ-2018. Откроют программу плей-офф сборные Франции и Аргентины, а в вечерней встрече выйдут на поле команды Уругвая и Португалии. Матч начнется в 21.00 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи.