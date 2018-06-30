Десятки футбольных фанатов встретили сборную Аргентины в Казани

Вчера, 29 июня, десятки футбольных фанатов пришли к отелю Ramada Kazan City Center в Казани, чтобы встретить сборную Аргентины.

Фанаты кричали от восторга, когда из автобуса выходила любимая команда, особую радость болельщикам доставило появление нападающий сборной Лионель Месси.

Напомним, 30 июня в Казани стартует стадия 1/8 финала ЧМ-2018. В первом матче плей-офф на поле сразятся сборные Франции и Аргентины. Матч пройдет на «Казань- Арене» в 17:00 по московскому времени.