В Казани напротив граффити с Роналду появилось изображение Месси

По случаю приезда аргентинской сборной в Казань во внутреннем дворике отеля «Рамада», где должны остановиться футболисты, местные художники нарисовали граффити с Лионелем Месси.

Прямо в нескольких метрах от дома, на котором появилось изображение аргентинского спортсмена, располагается другое здание, на котором изображен главный конкурент Месси – португальский футболист Криштиану Роналду, к которому художники добавили надпись: «Я забил 4 мяча. Сможешь ли ты побить это, Лео?»

Авторство этих двух граффити принадлежит разным арт-группировкам, которые через свое творчество взаимодействуют друг с другом.

Напомним, 30 июня сборная Аргентины проведет встречу 1/8 финала ЧМ-2018, на которой ей предстоит сыграть с Францией.