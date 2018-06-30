В Казани напротив граффити с Роналду появилось изображение Месси
Граффити выполнены в одном стиле, несмотря на то, что их авторами являются две разные художественные группы.
Фото: Владимир Васильев / ВКонтакте
По случаю приезда аргентинской сборной в Казань во внутреннем дворике отеля «Рамада», где должны остановиться футболисты, местные художники нарисовали граффити с Лионелем Месси.
Прямо в нескольких метрах от дома, на котором появилось изображение аргентинского спортсмена, располагается другое здание, на котором изображен главный конкурент Месси – португальский футболист Криштиану Роналду, к которому художники добавили надпись: «Я забил 4 мяча. Сможешь ли ты побить это, Лео?»
Авторство этих двух граффити принадлежит разным арт-группировкам, которые через свое творчество взаимодействуют друг с другом.
Напомним, 30 июня сборная Аргентины проведет встречу 1/8 финала ЧМ-2018, на которой ей предстоит сыграть с Францией.