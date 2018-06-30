В FIFA заявили о потрясающем проведении ЧМ-2018 в России

Россия проводит чемпионат мира на очень высоком уровне, заявил директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит во время встречи с журналистами. Он отметил, что футбольная организация регулярно получает позитивные отзывы о стране и ее гражданах.

«Россия проводит потрясающее мероприятие. Решительно все стороны выражают благоприятную реакцию о гостиницах, базах, аренах, поддержке зрителей», - цитирует Смита РИА Новости.

Он добавил, что международные СМИ также высоко оценили проходящий в настоящий момент спортивный турнир.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня и завершится 15 июля в «Лужниках», где сыграют финалисты первенства.

Ранее стало известно, какие сборные выйдут плей-офф ЧМ-2018, который стартует 30 июня.