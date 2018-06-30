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«Нет, мы себе не противоречим»: власти Швеции передумали бойкотировать ЧМ-2018 в России

Вадим Синицын
01:50 30.06.2018
Шведская команда достойно выступила в групповом этапе ЧМ-2018 и вышла в 1/8 финала с первого места.
«Нет, мы себе не противоречим»: власти Швеции передумали бойкотировать ЧМ-2018 в России
Фото: PETTER ARVIDSO / Nimago sportfotodienst / Globallookpress

Власти Швеции отказались от идеи бойкотировать ЧМ-2018 в России на уровне официальных делегаций и намерены посетить турнир, чтобы выразить поддержку национальной сборной. Об этом сообщает Aftonbladet.

По словам главы МИД Швеции Маргот Валльстрем, это решение вовсе не является противоречивым. Министр подчеркнула, что власти Швеции официально бойкотировали чемпионат из солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля» и не послали в Россию делегацию.

Однако сейчас ситуация изменилась и правительству важно выразить поддержку шведской сборной, которая вышла в плей-офф. Этот вопрос власти обсудили, в том числе, с Данией, уточнила Валлстрем.

Шведская команда достойно выступила в групповом этапе ЧМ-2018 и вышла в 1/8 финала с первого места. В плей-офф им предстоит встретиться со сборной Швейцарии, игра состоится 3 июля в Санкт-Петербурге.

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