Иностранные болельщики ответили на вопрос о принадлежности Крыма

Иностранные болельщики, которые приехали в Россию на ЧМ-2018, в большинстве считают полуостров Крым российской территорией. Опрос гостей из-за рубежа провело издание «Украина.ру».

Болельщикам задавали несколько вопросов о Крыме. На вопрос о расположении полуострова было предложено три варианта ответов – север Украины, юг России и запад Белоруссии.

Почти все опрошенные безошибочно указали на то, что Крым находится в России, причем некоторые даже уточнили географию, сказав, что он находится на юго-западе страны. Исключением стали два респондента, один из которых ответил про Украину, а другой вообще затруднился выбрать вариант ответа.

Вопрос о Крымской войне озадачил иностранцев сильнее. Большинство из них не смогли ответить, в каком веке она велась и какие страны принимали участие в конфликте.

Ранее сообщалось, что болельщики национальной сборной Сербии по футболу устроили шумную акцию в Москве. Несколько сотен фанатов долго скандировали «Крым – Россия, Косово – Сербия» прямо у стен Кремля.