Британский журнал назвал лучшего и худшего футболистов сборной России

Британское спортивное издание FourFourTwo опубликовало материал, посвященный анализу игры различных национальных сборных, прошедших в плей-офф ЧМ-2018. Для каждой из команд авторы статьи выбрали «лучшего» и «худшего» игрока.

Самым ценным игроком российской сборной эксперты назвали Александра Головина. Этот футболист «запустил шоу» во время игры с Саудовской Аравией и вновь доказал мастерство в схватке против Египта, уверены авторы статьи.

Худшим из подопечных Станислава Черчесова издание посчитало вратаря Игоря Акинфеева. По мнению авторов статьи, этот игрок слабо проявил себя в первых двух матчах группового этапа ввиду отсутствия реальной угрозы воротам, зато продемонстрировал медленную реакцию на встрече с Уругваем.

На ЧМ-2018 завершились матчи группового этапа и начался плей-офф. Российской сборной в 1/8 финала предстоит встретиться с Испанией. Игра пройдет первого июля в Москве.