Фан-зона ЧМ-2018 в Москве будет закрыта 30 июня из-за непогоды

В субботу, 30 июня, в связи с неблагоприятными погодными условиями в столице будет закрыта фан-зона, располагающаяся на Воробьевых горах, передает агентство ТАСС.

Отмечается, что в этот день в Москве ожидаются сильные осадки, гроза и резкие порывы ветра. Из-за этого комиссией правительства столицы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности было принято решение временно приостановить работу фан-зоны чемпионата мира по футболу.

30 июня состоятся два матча 1/8 финала турнира: в Казани сборная Франции встретится с Аргентиной, а в Сочи команде из Уругвая выпало посостязаться с Португалией.