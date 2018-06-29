Дзюба показал себя в образе Халка, Гарри Поттера и военного

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба опубликовал на своей странице в Instagram отфотошопленные фотографии самого себя, представшего в образах Халка, Гарри Поттера и военного.

Фанаты сделали картинки, взяв за основу кадры с матча Россия-Египет группового этапа чемпионата мира-2018, который россияне выиграли со счетом 3:1.

«Это реально круто», - подписал Дзюба.

Кадр, на котором футболист отдает честь, был сделан после забитого им гола. Таким образом форвард ответил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который также отдал честь Дзюбе в матче с Саудовской Аравией.

Флешмоб с подобным празднованием голов поддержали болельщики со всего мира и записали видео, на котором отдают честь российскому футболисту.

Напомним, сборная России, обыграв Египет, обеспечила себе выход в плей-офф турнира впервые за 32 года.

В заключительном матче группового этапа россияне уступили команде Уругвая со счетом 0:3, при этом большую часть встречи наша команда провела вдесятером.

Выйдя из группы со второго места, сборная России попала на Испанию, с которой встретится в матче 1/8 финала 1 июня в «Лужниках». Начало матча запланировано на 17:00 по мск.