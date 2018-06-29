Болельщики сборной Германии убили праздновавшего ее вылет с ЧМ-2018 соседа
В настоящее время подозреваемые задержаны и под арестом ожидают суда.
Фото: Stephen Gerard Kelly / ZUMAPRESS / Globallookpress
Болельщик сборной Бразилии был убит двумя фанатами немецкой национальной команды за то, что праздновал вылет Германии с чемпионата мира-2018, сообщает Newsweek.
Инцидент произошел в столице Ливана Бейруте. Двое мужчин, расстроенные проигрышем любимой команды, зарезали ножом своего соседа.
«Убить кого-то из-за футбольного матча - это безумие. Мы даже не немцы и не бразильцы», - цитирует издание слова очевидца трагедии.
Отмечается, что в настоящее время подозреваемые задержаны и под арестом ожидают суда.