Болельщики сборной Германии убили праздновавшего ее вылет с ЧМ-2018 соседа

Болельщик сборной Бразилии был убит двумя фанатами немецкой национальной команды за то, что праздновал вылет Германии с чемпионата мира-2018, сообщает Newsweek.

Инцидент произошел в столице Ливана Бейруте. Двое мужчин, расстроенные проигрышем любимой команды, зарезали ножом своего соседа.

«Убить кого-то из-за футбольного матча - это безумие. Мы даже не немцы и не бразильцы», - цитирует издание слова очевидца трагедии.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемые задержаны и под арестом ожидают суда.