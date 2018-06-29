Вернувшихся домой игроков Южной Кореи забросали яйцами

Сборную Южной Кореи забросали яйцами после прилета в Инчхон из-за провального выступления на чемпионате мира-2018.

Южнокорейские футболисты не смогли квалифицироваться в 1/8 финала турнира, не смотря на триумфальную победу над национальной командой Германии, после которой немцы опустились на четвертую строчку в группе и также покинули ЧМ-2018.

Инцидент произошел сегодня, 29 июня, в международном аэропорту Инчхона. Стоит отметить, что не все фанаты оказались столь категоричны и были те, кто преподнес футболистам цветы.