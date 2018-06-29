Кот-болельщик научился кричать «гол» и покорил соцсети
Видео стало вирусным и набирает популярность в Интернете.
Видео: proyectonala / Instagram
Жизнь кота любителя футбола не проста: привлечь к себе внимание во время матчей чемпионата мира получается не всегда. Единственное, что остается делать домашним животным - разделять интересы своих хозяев.
Кот, который научился кричать «гол», обрел бешенную популярность в соцсетях.
На кадрах, опубликованных в Instagram, бело-рыжий питомец вовсю поддерживает восторг своего хозяина и очень четко проговаривает вслед за ним слово «гол».
Ранее в Сети появилось видео с котом, который «сложил» себя в малюсенькую картонную коробку.