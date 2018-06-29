Представители допинг-контроля FIFA прибыли на базу сборной России
В Новогорск на базу сборной России приехали представители допинг-контроля FIFA.
Фото: Igor Russak / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
На базу сборной России в Новогорске прибыли представители допинг-контроля FIFA, пишет «Спорт-экспресс».
«Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией!» - сообщается в официальном Twitter российских спортсменов.
Футболисты продолжают подготовку к игре 1/8 финала домашнего ЧМ-2018 с национальной командой Испании. Игра состоится в воскресенье 1 июля на стадионе «Лужники» в столице.