Представители допинг-контроля FIFA прибыли на базу сборной России

На базу сборной России в Новогорске прибыли представители допинг-контроля FIFA, пишет «Спорт-экспресс».

«Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией!» - сообщается в официальном Twitter российских спортсменов.

Футболисты продолжают подготовку к игре 1/8 финала домашнего ЧМ-2018 с национальной командой Испании. Игра состоится в воскресенье 1 июля на стадионе «Лужники» в столице.