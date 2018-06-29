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Нам будут противостоять тысячи зрителей на стадионе - форвард Испании о матче с РФ

Наталья Вальханская
16:21 29.06.2018
Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией начнется в 17:00 1 июля в московских «Лужниках».

Самое сложное для испанцев в матче против России - это справиться с давлением тысяч ее болельщиков на трибунах, об этом заявил нападающий сборной Испании Родриго.

На пресс-конференции он отметил, что, несмотря на все гостеприимство русских, его команде сложно чувствовать себя как дома, тем более в предстоящей игре со сборной - хозяйкой чемпионата.

«Мы будем играть не против одиннадцати игроков сборной России, а против тысяч зрителей на стадионе. Мы чувствуем себя далеко от дома. Даже на матчах, когда мы играли не против России, у нас было чувство, что мы не дома. У наших противников болельщиков всегда больше. Я не знаю, как мы будем смотреться в матче с Россией, но мы будем играть как профессионалы», - поделился Родриго.

Он этом добавил, что испанцы находятся в хорошей физической форме и настроены на финал.

Россия и Испания сыграют в московских «Лужниках» 1 июля. Начало встречи запланировано на 17:00. Победители пройдут в 1/4 финала, а проигравшие покинут чемпионат мира - 2018.

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