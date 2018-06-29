В Кремле ответили на вопрос о приглашении Трампа на финал ЧМ-2018

В Кремле заявили, что будут рады визиту всех желающих посетить матчи чемпионата мира по футболу глав государств, правительств и монархов. Как отметил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, лидеры стран не нуждаются в отдельных приглашениях на турнир.

По его словам, Москва не планирует специально приглашать главу Белого Дома Дональда Трампа на финальный матч ЧМ-2018, несмотря на то, что встреча между ним и Путиным пройдет на следующий день – 16 июля – в Хельсинки.

«Нет, такой специальной задумки нет», - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что 48 матчей группового этапа мирового первенства, которые прошли с 14 по 28 июня, посетили почти 2,2 миллиона зрителей.