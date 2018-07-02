И в спорте, и по части гурманства, и в виноделии эти страны - признанные законодатели мод. Мы представили, как могла бы выглядеть идеальная трапеза настоящего болельщика каждой их этих стран непосредственно в России.

А с помощью нашего эксперта Натальи Шабашовой подобрали под эти блюда оптимальную винную пару.

Эксперт: Наталья Шабашова, бренд-амбасадор компании EuroWine, окончила Государственную Сельскохозяйственную Академию им. Тимирязева. В 2007 году получила дополнительное образование по программе WSET (Wine & Spirits Education Trust) в области элитных вин и крепких спиртных напитков. С 1998 года работает в алкогольной сфере. Имеет огромный опыт в области продаж, продвижения вин и крепкого алкоголя. С 2001 года преподает в московских школах сомелье. Опубликовала ряд статей по виноделию Нового Света.

Эксперт: Артём Мартиросов, шеф-повар ресторана «Москвич»: О том, что в России любителям футбола со всего мира будет вкусно, сомневаться не приходиться. По мнению шеф-повара ресторана «Москвич» Артёма Мартеросова, кулинары Москвы очень постарались для болельщиков, подготовив вариации блюд для каждого из них. «Тут и бургеры, и необычные хот-доги, сотни рецептов на тему барбекю, похмельные супы, пивные и винные закуски (по типу испанских тапасов). Но все же большинство гостей столицы стремятся попасть в заведения с аутентичной русской кухней и попробовать традиционные национальные блюда. Также, по просьбе некоторых организаций по сопровождению иностранных лиц, мы разработали несколько разновидностей завтраков, обедов и ужинов. На мой взгляд, самые необычные блюда в этом меню: бургер в форме мяча, хрустящие чипсы из нута с кунжутом и буррито в азиатском стиле!»

1. Португалия.

Рыба:

Португалия делегировала в Россию не только футбольного бога - Криштиану Роналду, но и целый десант болельщиков, любителей вкусно и сытно поесть. В этой стране едят много морепродуктов, тунца, крабов. Традиционное национальное блюдо - жаренные на открытом огне сардины. Также там очень популярна сушеная треска - бакаляу, особенный вкус которой придает блюду пряности. Рыбы едят много: по разным подсчетам, каждый житель Португалии в среднем съедает почти 16 килограмм трески в год. К примеру, в Лиссабоне ее любят есть с вареным картофелем и хлебом. Также португальцы обожают крокеты из крабов. Треску, крабов и сардины можно попробовать и в России. Сборная этой страны базируется в подмосковном Кратово, откуда до Москвы рукой подать, а в российской столице есть пара-тройка неплохих ресторанов португальской кухни с традиционном набором национальных блюд.

Наталья Шабашова: К бакаляу отлично подойдут белые - можно розовые - вина «Винью Верде» из португальской провинции Минью, легкое белое полусухое вино, демонстрирующее свежий, элегантный аромат и вкус. Под более сложные блюда - белые вина из Дао, элегантные белые вина, созданные из купажа двух сортов винограда - Encruzado и Arinto. А так же вина из долины Дору, оно, как правило, изготовлено из традиционных португальских сортов, которые демонстрируют превосходный потенциал этого региона.

Мясо:

А вот традиции мясной кухни в Португалии развиты не очень сильно. Если там что-то готовят из говядины, то куски мяса без костей долго маринуют, выдерживают в вине, втирают в него оливковое масло, добавляют много зелени, чеснока и лука. Местные жители предпочитают вареное или тушеное мясо, которое готовят в одной посуде с овощами, в первую очередь с фасолью. Также часто используют шпинат, мангольт (листовая свекла) и нут (бараний горох).

Даже мясо для стейков по-португальски предварительно выдерживают в портвейне и специях, а местный шашлык маринуют в крепленом вине с добавлением чеснока. В почете у аборигенов фейджоа - традиционное для страны блюдо из фасоли, мясных продуктов и фарофы (маниоковой муки).

Наталья Шабашова: С тушеными мясными блюдами хорошо сочетаются красные вина из Дао. Под стейки лучше предложить плотные, яркие, насыщенные красные из Дору или Алентежу.

2. Аргентина

Еще одна супер-звезда прибыла в Россию вместе со своей армией болельщиков из Аргентины. И хотя Лионель Месси почти всю свою карьеру играет в Европе за «Барселону», он - многолетний несомненный лидер национальной команды. Сборная этой страны местом своей дислокации тоже выбрала Подмосковье (Бронницы). А это значит, что шумных аргентинских болельщиков в Москве будет много, и об их вкусовых пристрастиях надо знать.

Рыба:

Рыбу в Аргентине в основном едят на юге. Фауна атлантического побережья позволяет местным жителям наслаждаться огромным количеством блюд из океанической рыбы. Впрочем, есть в России одна рыбка, которая может объединить болельщиков обеих стран за одним столом. В Южной Америке ее называют аргентиной, у нас она именуется корюшкой. Примечательно, что наибольшую известность за свои вкусовые качества получила североатлантическая аргентина, известная под названиями серебрянка или золотая корюшка. Жители Питера кусают локти, что сборная Аргентины не поселилась в их городе - они бы рассказали бы южанам немало интересного об огуречном запахе корюшке и о том, как ее готовить.

Наталья Шабашова: Под эту рыбу в зависимости от способа её приготовления можно рекомендовать вина из сорта винограда Торонтес.

Мясо:

Считается, что Аргентина - это страна, жители которой являются самыми большими в мире мясоедами. По-аргентински жаренное на углях мясо называется асадо. Среднестатистический аргентинец съедает более 50 килограмм говядины в год. Естественно, самые разнообразные стейки будут пользоваться в Москве у аргентинских болельщиков наибольшим спросом. А выбор стейк-хаусов в столице России - огромный.

В целом, кухня этой страны впитала в себя иммигрантский колорит со всего мира. Европейцы, уехавшие туда жить, привносили в местную кухню свои нотки. Значит, и аргентинцам, приехавшим на чемпионат мира, многие блюда местных ресторанов будут знакомы.

Наталья Шабашова: Под стейки, однозначно, рекомендован знаменитый аргентинский мальбек, ставший визитной карточкой виноделия этой солнечной страны. «Я не знаю другого места на земле, где можно было бы встретить такие идеальные условия для мальбека, как в Аргентине», - Пол Хоббс.

3. Испания.

Мясо, рыба, морепродукты:

Испанская сборная приехала в Россию в ранге фаворита. Поселились она в солнечном и жарком Краснодаре, которому выпала честь угощать всех поклонников этой великолепной команды.

Про испанскую кухню можно говорить долго, но мы остановимся на тапасах. Тапас - закуска, подаваемая в Испании к пиву или вину. Там существуют специальные тапас-бары (кстати, в Краснодаре под чемпионат мира они появились тоже), где можно заказать несколько видов закуски на большую компанию. Среди излюбленных испанских закусок - все разнообразие оливок: с лимоном, с тунцом, с миндалем; нескончаемые бутерброды, например, популярные в мадридских барах канапе с кальмарами, а также жареные креветки и кальмары, маринованная свинина, хамон, морсилья (кровяная колбаса), картофельная тортилья, сыр, закуска из сыра с оливковым маслом. К популярным закускам можно отнести и пироги с начинкой из мяса, рыбы и овощей, свой рецепт имеется в каждом регионе Испании. Ну а пироги и в России прекрасно умеют готовить!

Наталья Шабашова: Тапас очень разнообразен, его вкус будет зависеть от наполнения. К различным мясным вариантам тапаса подойдут любые молодые и не очень сложные красные вина, например Риоха Ховен или Крианса. С тапасами с рыбой и морепродуктами, с закусками с курицей, с овощным наполнением великолепно будут сочетаться свежие и яркие вина из сортов винограда Виура, Вердехо, а также Розовая Наварра. Если речь идет о знаменитом испанском хамоне или сыровяленых колбасах, то этот пряный мясной вкус подчеркнут красные вина, например из регионов Рибера дель Дуэро или Терра Альта.

4. Австралия.

Пожалуй, Австралия единственная страна из списка, которую нельзя отнести к футбольным грандам, однако с каждым отборочным циклом футболисты с зеленого континента все увереннее заявляют о себе. Поселились австралийские футболисты в Казани. Их поклонникам будет что попробовать из местных гастрономических изысков - Татарстан хлебосольная республика с давними кулинарными традициями. Тем более что австралийская кухня давно уже стала интернациональной - в ней присутствует смешение стилей: от европейского (в частности, первые переселенцы были англичанами со своими фиш энд чипс) до восточно-азиатского.

Рыба:

Рыба в Австралии популярна, но ради экзотики заменим ее на крокодиловые стейки, которые тоже там очень любят. Мясо крокодила для России все еще остается экзотическим продуктом, хотя рестораны, где его подают, найти можно. Его главное преимущество - это то, что животные не подвержены инфекционным заболеваниям и считаются экологически чистыми. Возможно - благодаря наличию в их крови антибиотика, который уничтожает инородные бактерии. Текстура мяса крокодила похожа на говядину, а на вкус имеет сходство с рыбой и курицей. Считается, что мясо взрослого матерого крокодила вкуснее, чем у молодой особи.

Мясом высшего качества считается хвост, его еще называют филе. Спинная часть имеет более грубые волокна, но для барбекю оно подходит идеально. Верхнюю часть обычно режут пластами, а нижнюю - на стейки.

Повара не рекомендуют готовить крокодиловое мясо с большим количеством ингредиентов, лучше, если их будет не больше трех. Не стоит использовать и много специй, они только испортят натуральный вкус продукта. Если вы хотите замариновать мясо крокодила, то лучше использовать цитрусовые, чеснок, розмарин, имбирь, соль, и др.

Наталья Шабашова: Под крокодиловый стейк отлично подойдет выдержанное в дубе шардоне.

Мясо:

А еще австралийцы обожают пикники, на которых готовят разнообразные барбекю - представители англо-кельтской культуры едят жареную индейку и свиные окорока. Классика жанра - «Цыплята Мельбурн» - цыпленок, ножки и грудка которого обжарены на оливковом масле. Подаётся с розовым соусом.

Наталья Шабашова: Знаменитый австралийский шираз с ярким фруктовым стилем и насыщенным вкусом украсит любое мясное барбекю. А к свиным окорокам, «Цыплятам Мельбурн» или жареной индейке можно подать шардоне.

5. Германия.

Немецкая команда приехала в Россию в ранге чемпионов мира. Ажиотаж вокруг нее огромный - болельщики обожают свою команду. Разместилась она в Новой Москве на учебно-спортивной базе в Ватутинках. Хоть Германия и считается пивной страной, но для любителей винного меню тоже найдутся интересные и вкусные блюда из рыбы и мяса.

Рыба:

Щучьи котлеты, блюдо которое любят и русские, и немцы. Сведет ли обе наши сборные судьба на футбольном поле неизвестно, но за компанию поесть великолепное блюдо из свежевыловленной щуки будут рады и те, и другие.

Наталья Шабашова: Под рыбные котлеты можно рекомендовать вина из винограда «шардоне» или «пино блан» из Бадена.

Мясо:

Гуся с яблоками тоже неплохо готовят в России, и он отлично сочетается с вином.

Наталья Шабашова: Под гусиное мясо можно смело рекомендовать рислинг из Бадена, Пфальца или Мозеля.

6. Франция

Французские футболисты тоже расположились недалеко от Москвы, на Новой Риге в Кострово. Еще одна кухня, которая всесторонне представлена в России. В 90-е годы в нашу страну приехало сотни французских поваров - они открывали новые заведения, учили кулинарным премудростям своих российских коллег. Этот обмен опытом продолжается и по сей день, так что французским болельщикам гарантировано гастрономическое раздолье.

Рыба:

Гастрономическая карта Франции разнообразна и полна самых неожиданных вкусов и сочетаний, но мы решили остановиться на марсельском рыбном супе (буйабесс). Он многолик, как и вся французская кухня, а подбор интересных вин под него также радует своей палитрой.

Наталья Шабашова: Это блюдо очень разное по вкусу. Если вкус буйабесса - легкий и нежирный, то отличный вариант - белое бордо или простое белое бургундское, этот рецепт супа также хорошо сочетается с розовым сансером или розовым провансом. Если в приготовлении супа использована популярная индийская специя карри – лучше чем «Гевюрцтраминер» из Эльзаса вам не найти. Если в рецептуре использована копченая рыба средней жирности - тогда «Пюи-Фюме». И наконец, если у буйабесса насыщенный, жирный вкус - шардоне из Бургундии, выдержанное в дубе, например «Мерсо» (не премьер Крю, а обычное).

Мясо:

Еще одна классика французского жанра - петух в вине, или кок-о-вен. Во французской кулинарии немало рецептов тушения куриного мяса в вине, в каждом винодельческом регионе имеется, как минимум, свой собственный. Рецепты различаются не только названием, которое дается в соответствии с используемым в приготовлении вином, но и соответствующим ароматом. Считается, что родиной этого блюда является Бургундия, поэтому петух в вине по-бургундски считается классическим рецептом кок-о-вен.

Для настоящего кок-о-вен требуется именно петух, а не курица, желательно годовалый, весом около трёх килограммов. По утверждению наших шеф-поваров, как во Франции, так и в России петухов при приготовлении практически не используют. Даже в самых именитых ресторанах - их давно уже заменили курицы. Для кок-о-вен берется тушка целиком, в классических рецептах обязательно добавление крепкого алкогольного напитка местного производства. В кок-о-вен нельзя использовать дешевое вино невысокого качества, это должна быть та же марка, что и подается за столом.