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СМИ: Головин согласился перейти в «Челси»

Андрей Аркадьев
12:46 29.06.2018
Армейский клуб требует 30 миллионов евро за трансфер 22-летнего игрока, но есть вероятность, что «синие» предложат «армейцам» 25 миллионов долларов за него.
СМИ: Головин согласился перейти в «Челси»
Фото: Alexander Kulebyakin/ Global Look Press

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин дал согласие на переход в лондонский клуб «Челси», сообщил журналист Calciomercato Маттео Педроси в своем Twitter-аккаунте.

Армейский клуб требует 30 миллионов евро за трансфер 22-летнего игрока, но есть вероятность, что «синие» предложат «армейцам» 25 миллионов долларов за него.

Ранее стало известно, что «Ювентус» выбыл из борьбы за Головина, поскольку туринцы не готовы заплатить за футболиста более 20 миллионов евро.

Также известно об интересе к полузащитнику со стороны «Арсенала» и «Барселоны».

Александр Головин выступает за «армейцев» с 2015 года. В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах за ЦСКА по всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Головин отыграл два матча на ЧМ-2018, забил один гол (матч против Саудовской Аравии) и отдал две голевые и одну предголевую передачи.

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