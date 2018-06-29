Матчи группового этапа ЧМ-2018 посетили почти 2,2 миллиона зрителей‍

Игры группового этапа чемпионата мира по футболу - 2018, который проходит в России, посетили два миллиона 178 тысяч 894 зрителя.

В группах мирового первенства было проведено 48 матчей, которые прошли на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 по 28 июня, пишет РИА Новости.

Миллионный болельщик был отмечен 21 июня на матче между командами Дании и Австралии (1:1) в Самаре. Отметка в два миллиона зрителей была преодолена в среду на матчах группы E Сербия - Бразилия и Швейцария - Коста-Рика.

Средняя посещаемость группового этапа ЧМ - 2018 составляет около 45 тысяч болельщиков. Игры плей-офф начнутся 30 июня.