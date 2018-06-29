Названа худшая команда ЧМ-2018

Завершился групповой турнир ЧМ-2018, по результатам которого 16 команд покинули турнир. Сборные Египта, Саудовской Аравии, Ирана, Перу, Австралии, Марокко, Нигерии, Германии, Исландии, Коста-Рики, Сербии, Кореи, Польши, Туниса, Панамы и Сенегала не смогли выйти в плей-офф.

Худшей командой стала сборная Панамы, она не набрала ни одного очка. Кроме того, ни одного очка не набрала команда Египта, но у них лучше разница пропущенных и забитых мячей, чем у панамцев.

Напомним, сборные Японии и Колумбии стали последними командами, вышедшими в 1/8 финала ЧМ-2018 в России. Помимо вышеназванных команд, в 1/8 вышли сборные России, Уругвая, Португалии, Испании, Дании, Франции, Аргентины, Хорватии, Бразилии, Швейцарии, Мексики и Швеции.

Первого июля встретятся российские и испанские футболисты. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники».