В Польше захотели видеть Черчесова во главе национальной сборной

Черчесов бы был прекрасным наставником сборной Польши, заявил журналист сайта Polsat Роман Колтон. Он добавил, что под руководством этого тренера сборная России, в отличие от польской команды, пробилась в 1/8 финала ЧМ-2018.

По словам Колтона, язык не должен быть для Черчесова проблемой, да и польский футбольный рынок он прекрасно знает. Но скорее всего тренер получит более заманчиваое предложение от России.

Польша не вышла из группы на ЧМ-2018 в России. Они оказались на последнем месте в своей группе.