Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт ЧМ-2018 по футболу ТЕГИ

Когда цель не оправдывает средства: главные позорники ЧМ-2018

Дмитрий Дерунец
10:13 29.06.2018
Расклады в группах перед финальным туром и по ходу решающих матчей заставили прятать глаза фанатов отдельных команд
Фото: Foto Olimpik/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Завершился групповой этап чемпионата мира, время подводить итоги. Потрясающий, чудный турнир, наполненный драмой и поворотом обстоятельств. Почти каждый матч болельщики переживали до последних минут и провожали команды аплодисментами вне зависимости от результата. Но не всегда.

Давайте честно: многие из нас до 14 июня боялись выступления сборной России. Не выйдем из «легкой» группы, заставим тупить взор сограждан перед гостями из-за рубежа. Не случилось, команда - молодец, который уже день прикидываем шансы на противостояние с Испанией в 1/8.

Но расклады в группах перед финальным туром и по ходу решающих матчей все же заставили прятать глаза фанатов отдельных команд. Тут отступление: на этот раз решающим при полном равенстве очков, забитых и пропущенных мячей стал показатель Fair Play, то есть количество желтых/красных карточек. Об этом всем было известно до начала турнира, все участники в равных условиях.

Ситуация, которая сложилась в группе G в последние десять минут параллельных матчей, уникальна. В Волгограде при счете 0:1 не в свою пользу Японию стало устраивать такое поражение от Польши. Ибо в Самаре также 0:1 проигрывал Сенегал Колумбии. При таком раскладе японцы и сенегальцы сравнивались друг с другом абсолютно по всем показателям. Но японцы в ходе трех матчей были корректнее и - значит - оказывались выше в таблице и попадали в плей-офф. Наставник азиатов, проигрывая, оставляет на скамейке запасных способных создать гол Хонду и Кагаву, выпускает вместо нападающего полузащитника Хасебе, тот передает задание команде: не фолить и не пропускать. Япония в буквальном смысле встает и начинает катать мяч на своей половине поля, полностью полагаясь на то, что в самарском матче не изменится счет (все вышеозначенное признает следом главный тренер, добавив, что выбрал такое средство выхода из группы). Азиатам везет, Сенегал не сравнивает, команда и тренерский штаб ликуют.

Жаль японских болельщиков, которые проявили свою высочайшую культуру на российских стадионах, убирая за собой после каждого матча. Они такую «победу» не заслужили. Вполне себе пирровую, ибо японцы вылетят, а память о произошедшем - навсегда.

Но ладно Япония. Польша. Провалила два матча. Досрочно не вышла в 1/8. Заслужила обструкцию на родине. Кое-как завалила один гол здесь, а после 80-й минуты перестала пробовать забить еще. Отними мяч у японцев! Сыграй в атаку! Дай шанс забить звездному лидеру Роберту Левандовски! Нет, приняли правила позорной игры.

Несколькими днями ранее датчане вышли играть на отбой против французов в переполненных Лужниках. Не помышляя об атаке, охраняя, как впоследствии выяснилось, единственные 0-0 на чемпионате. Отвратительно потягивая время.

В Лужниках слышал свист лично. Закладывало уши. Тянувшие время скандинавы забыли: на трибунах гораздо больше латиноамериканцев и россиян, нежели датских болельщиков. Может, хоть в душе плакали, но своему отвратительному делу не изменяли.

Надеюсь, что у датчан в 1/8 против Хорватии и у японцев против Бельгии шансов не будет. Уверен, против них будут все на стадионе и у телевизоров, кроме их соотечественников.

Япония, кстати, добилась нужного по принципу  Fair Play, этот самый Fair Play нещадно нарушив самым презрительным методом.

На контрасте Англия-Бельгия. Последний матч группового этапа, в котором те и другие могли выбирать соперника и сетку плей-офф. Да, поберегли лидеров, да сыграли без особой искры. Но честно.

Им респект, а FIFA - думать, что делать.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля
Дата29.06.2018, 11:14
Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля
Как пала цитадель ИГИЛ*: российский военный советник рассказал о жестоких боях за Маскану
Дата29.06.2018, 02:10
Как пала цитадель ИГИЛ*: российский военный советник рассказал о жестоких боях за Маскану
Почему чемпионат мира по футболу в России - самый крутой в истории
Дата28.06.2018, 10:30
Почему чемпионат мира по футболу в России - самый крутой в истории
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
СМИ: межконтинентальная ракета «Булава» принята на вооружение
Дата29.06.2018, 11:05
СМИ: межконтинентальная ракета «Булава» принята на вооружение
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Дата26.06.2018, 18:21
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ЧМ-2018 по футболу
11:02 Спорт
Видео
Названа худшая команда ЧМ-2018
10:40 Спорт
Видео
В Польше захотели видеть Черчесова во главе национальной сборной
10:13 Спорт
мнение
Когда цель не оправдывает средства: главные позорники ЧМ-2018
09:38 В стране и мире
Видео
Мексиканцы вместе с «картонным фанатом» устроили танцы в центре Екатеринбурга
09:34 Спорт
Видео
Тренер Испании выбрал игроков для возможных послематчевых пенальти с Россией
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:42 В стране и мире
СМИ: Трамп предлагал Макрону выйти из ЕС
11:14 В стране и мире
Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля
11:05 ОПК
Видео
СМИ: межконтинентальная ракета «Булава» принята на вооружение
10:35 В стране и мире
В ВСУ сообщили о гибели четырех военных в Донбассе
08:03 В стране и мире
В США было перехвачено сообщение о запуске термоядерных ракет
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Футболиста московского «Спартака» Промеса задержали за избиение жены
Футболиста московского «Спартака» Промеса задержали за избиение жены
Националисты, ветераны «АТО» и полиция устроили побоище возле детского лагеря под Киевом: видео Видео
Националисты, ветераны «АТО» и полиция устроили побоище возле детского лагеря под Киевом: видео
ВСУ понесли существенные потери в ходе боев в Донбассе
ВСУ понесли существенные потери в ходе боев в Донбассе
Депутаты Рады устроили скандал в прямом эфире из-за Крыма
Депутаты Рады устроили скандал в прямом эфире из-за Крыма
СМИ: Ким Чен Ын приказал расстрелять офицера за дополнительные пайки военным
СМИ: Ким Чен Ын приказал расстрелять офицера за дополнительные пайки военным
В Симпсонах нашли предсказание исхода ЧМ-2018
В Симпсонах нашли предсказание исхода ЧМ-2018
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.