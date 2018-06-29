Когда цель не оправдывает средства: главные позорники ЧМ-2018

Завершился групповой этап чемпионата мира, время подводить итоги. Потрясающий, чудный турнир, наполненный драмой и поворотом обстоятельств. Почти каждый матч болельщики переживали до последних минут и провожали команды аплодисментами вне зависимости от результата. Но не всегда.

Давайте честно: многие из нас до 14 июня боялись выступления сборной России. Не выйдем из «легкой» группы, заставим тупить взор сограждан перед гостями из-за рубежа. Не случилось, команда - молодец, который уже день прикидываем шансы на противостояние с Испанией в 1/8.

Но расклады в группах перед финальным туром и по ходу решающих матчей все же заставили прятать глаза фанатов отдельных команд. Тут отступление: на этот раз решающим при полном равенстве очков, забитых и пропущенных мячей стал показатель Fair Play, то есть количество желтых/красных карточек. Об этом всем было известно до начала турнира, все участники в равных условиях.

Ситуация, которая сложилась в группе G в последние десять минут параллельных матчей, уникальна. В Волгограде при счете 0:1 не в свою пользу Японию стало устраивать такое поражение от Польши. Ибо в Самаре также 0:1 проигрывал Сенегал Колумбии. При таком раскладе японцы и сенегальцы сравнивались друг с другом абсолютно по всем показателям. Но японцы в ходе трех матчей были корректнее и - значит - оказывались выше в таблице и попадали в плей-офф. Наставник азиатов, проигрывая, оставляет на скамейке запасных способных создать гол Хонду и Кагаву, выпускает вместо нападающего полузащитника Хасебе, тот передает задание команде: не фолить и не пропускать. Япония в буквальном смысле встает и начинает катать мяч на своей половине поля, полностью полагаясь на то, что в самарском матче не изменится счет (все вышеозначенное признает следом главный тренер, добавив, что выбрал такое средство выхода из группы). Азиатам везет, Сенегал не сравнивает, команда и тренерский штаб ликуют.

Жаль японских болельщиков, которые проявили свою высочайшую культуру на российских стадионах, убирая за собой после каждого матча. Они такую «победу» не заслужили. Вполне себе пирровую, ибо японцы вылетят, а память о произошедшем - навсегда.

Но ладно Япония. Польша. Провалила два матча. Досрочно не вышла в 1/8. Заслужила обструкцию на родине. Кое-как завалила один гол здесь, а после 80-й минуты перестала пробовать забить еще. Отними мяч у японцев! Сыграй в атаку! Дай шанс забить звездному лидеру Роберту Левандовски! Нет, приняли правила позорной игры.

Несколькими днями ранее датчане вышли играть на отбой против французов в переполненных Лужниках. Не помышляя об атаке, охраняя, как впоследствии выяснилось, единственные 0-0 на чемпионате. Отвратительно потягивая время.

В Лужниках слышал свист лично. Закладывало уши. Тянувшие время скандинавы забыли: на трибунах гораздо больше латиноамериканцев и россиян, нежели датских болельщиков. Может, хоть в душе плакали, но своему отвратительному делу не изменяли.

Надеюсь, что у датчан в 1/8 против Хорватии и у японцев против Бельгии шансов не будет. Уверен, против них будут все на стадионе и у телевизоров, кроме их соотечественников.

Япония, кстати, добилась нужного по принципу Fair Play, этот самый Fair Play нещадно нарушив самым презрительным методом.

На контрасте Англия-Бельгия. Последний матч группового этапа, в котором те и другие могли выбирать соперника и сетку плей-офф. Да, поберегли лидеров, да сыграли без особой искры. Но честно.

Им респект, а FIFA - думать, что делать.

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