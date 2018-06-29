Тренер Испании выбрал игроков для возможных послематчевых пенальти с Россией

Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро определился с игроками, который будут забивать 11-метровые в матче против сборной РФ в 1/8 финала ЧМ-2018, если встреча дойдет до серии пенальти.

Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанское издание AS.

Если серия послематчевых пенальти состоится, то 11-метровые доверят полузащитнику Давиду Сильве, нападающему Диеге Косте, Иско, Серхио Бускетсу и Андресу Иньесте.

Сборная Россия встретится с командой Испании 1 июля на московском стадионе «Лужники». Начало матча запланировано на 17:00 по местному времени.