Тренер Испании выбрал игроков для возможных послематчевых пенальти с Россией
Если серия послематчевых пенальти состоится, то 11-метровые будут забивать Давид Сильва, Диега Коста, Иско, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста.
Фото: Lu Jinbo Xinhua/ Globallookpress
Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро определился с игроками, который будут забивать 11-метровые в матче против сборной РФ в 1/8 финала ЧМ-2018, если встреча дойдет до серии пенальти.
Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанское издание AS.
Если серия послематчевых пенальти состоится, то 11-метровые доверят полузащитнику Давиду Сильве, нападающему Диеге Косте, Иско, Серхио Бускетсу и Андресу Иньесте.
Сборная Россия встретится с командой Испании 1 июля на московском стадионе «Лужники». Начало матча запланировано на 17:00 по местному времени.