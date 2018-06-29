Стало известно, что станет со стадионами после ЧМ-2018

Созданные для проведения ЧМ-2018 России стадионы будут использоваться для развития детского спорта и организации музыкальных концертов. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, передает ТАСС.

По словам Голодец, судьба всех построенных к турниру спортивных объектов уже известна. На базе стадионов в разных городах будут организованы не только футбольные занятия, но и секции по другим видам спорта в зависимости от региона.

«Для абсолютно всех объектов предусмотрено развитие детского спорта. Спортивные детские школы с нетерпением ждут этих объектов», - сказала заместитель председателя правительства.

Голодец отметила, что федеральная программа использования стадионов применима ко всем построенным объектам, кроме трех центральных в Москве и Санкт-Петербурге – «Лужники», «Спартак» и «Зенит». Их программа использования уже расписана на год и более, и волноваться, что они будут простаивать, не приходится.