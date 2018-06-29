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Тренер сборной Бельгии: ЧМ-2018 в России - лучший чемпионат мира из тех, где я был

Дарья Михалина
04:38 29.06.2018
Роберто Мартинес отметил отличную организацию турнира, а также доброжелательность россиян.
Тренер сборной Бельгии: ЧМ-2018 в России - лучший чемпионат мира из тех, где я был
Фото: Christian Charisius / dpa / Globallookpress

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что чемпионат мира в России – лучший футбольный турнир из всех, на которых он когда-либо присутствовал. Своими впечатлениями он поделился в ходе пресс-конференции.

«Я знаю логистику, и о чемпионатах мира я знаю многое. Я думаю, что это лучший чемпионат мира из тех, где я был. Удивляет и очень хорошее впечатление создается о России и россиянах», - уитирует Мартинеса РИА Новости.

Более того, тренер отметил хороший уровень подготовки всех спортивных команд, которые принимают участие в турнире.

Напомним, сборная Бельгии заняла первое место в своей группе и уверенно вышла в 1/8 финала ЧМ-2018. Второго июля команде сыграет со сборной Японии.

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