Тренер сборной Бельгии: ЧМ-2018 в России - лучший чемпионат мира из тех, где я был

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что чемпионат мира в России – лучший футбольный турнир из всех, на которых он когда-либо присутствовал. Своими впечатлениями он поделился в ходе пресс-конференции.

«Я знаю логистику, и о чемпионатах мира я знаю многое. Я думаю, что это лучший чемпионат мира из тех, где я был. Удивляет и очень хорошее впечатление создается о России и россиянах», - уитирует Мартинеса РИА Новости.

Более того, тренер отметил хороший уровень подготовки всех спортивных команд, которые принимают участие в турнире.

Напомним, сборная Бельгии заняла первое место в своей группе и уверенно вышла в 1/8 финала ЧМ-2018. Второго июля команде сыграет со сборной Японии.