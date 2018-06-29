Стали известны все участники плей‐офф ЧМ - 2018

Сборные Колумбии и Японии стали последними командами, которые вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, проходящего в 2018 году в России.

В четверг, 28 июня, колумбийцы одержали победу над командой из Сенегала со счетом 1:0 и обеспечили себе выход в плей-офф футбольного первенства.

В тот же день сборная Польши обыграла Японию, которая, несмотря на поражение, все-таки смогла выбиться в следующий тур.

Так, стало известно, что в 1/8 финала ЧМ-2018, помимо вышеназванных команд, выходят сборные России, Уругвая, Испании, Португалии, Франции, Дании, Хорватии, Аргентины, Бразилии, Швейцарии, Швеции и Мексики.

Уже первого июля состоится матч между российскими и испанскими футболистами. Игра пройдет в Москве, на стадионе «Лужники».