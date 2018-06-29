В матче Панама – Тунис был забит 2500-й гол в истории чемпионата мира
Сборная Туниса впервые за 40 лет победила в матче турнира.
Фото: Михаил Сербин / РИА Новости
Нападающий сборной Туниса Фахреддин Бен-Юссеф стал автором юбилейного, 2500-гола в истории футбольного первенства. Футболист забил гол на 51-й минуте матча, сравняв счет между командами – 1:1.
2000-й гол в рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2006 году забил бывший игрок сборной Швеции Маркус Альбек.
Матч между сборными Туниса и Панамы прошел в четверг, 29 июня, в Саранске и завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Туниса.