Хиддинк рассказал о сильных сторонах сборной России на ЧМ-2018

Бывший тренер российской сборной Гус Хиддинк рассказал о сильных сторонах, которые увидел в нынешнем составе национальной команды на ЧМ-2018. Об этом сообщает «Чемпионат».

Голландский специалисты отметил, что сборная России отлично провела две первых игры группового этапа, но израсходовала там слишком много сил.

«Русские сильно провели два первых матча на турнире, но израсходовали в них достаточно много энергии. Команда располагает несколькими интересными молодыми игроками в центре поля, которые мне очень нравятся», - отметил голландец.

Также тренер упомянул, что Россия располагает двумя опасными нападающими, имея ввиду Артема Дзюбу и Федора Смолова, и отдельно отметил игру полузащитника Александра Головина.

Россия успешно вышла из группы на ЧМ-2010, несмотря на поражение от Уругвая. Противником сборной в 1/8 финала станет Испания, матч состоится в Москве первого июля и начнется в 17:00 по московскому времени.